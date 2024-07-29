مازن ضاهر يهنئ ناصيف زيتون ويعلق على ما فعلته اليسا في "أعياد بيروت": هي عفوية!
احيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلين غنائيين ضمن مهرجان اهدنيات الدولي، حضره عدد كبير من جمهور ناصيف من مختلف المناطق اللبنانية، كما كان لافتا تواجد زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في الحفل، في اول ظهور لها برفقة ناصيف بعد زواجهما.
كاميرا الجديد وثّقت الاجواء المميزة التي طغت على الحفل، كما التقت الزميلة ياسمين بوذياب الفنان ناصيف زيتون، بالاضافة الى الشاعر مازن ضاهر والمنسقة الاعلامية لمهرجان اهدنيات الدولي ايفلينا مهوّس، وهذا ما كشفوه.
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