مازن ضاهر يهنئ ناصيف زيتون ويعلق على ما فعلته اليسا في "أعياد بيروت": هي عفوية!

احيا الفنان السوري ناصيف زيتون، حفلين غنائيين ضمن مهرجان اهدنيات الدولي، حضره عدد كبير من جمهور ناصيف من مختلف المناطق اللبنانية، كما كان لافتا تواجد زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة في الحفل، في اول ظهور لها برفقة ناصيف بعد زواجهما.

