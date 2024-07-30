أول ظهور لـ نادين تحسين بيك بعد زواجها من اياد عيسى.. فيديو رومانسي جمعهما





لا يزال حفل زفاف الفنانة السورية نادين تحسين بك والفنان إياد عيسى يتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الثنائي مقطع فيديو مميّز ورومانسي يوثّق قصة حبهما التي تكللت بالزواج الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، شارك العروسان متابعيهما على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو محترف تم تجميعه بطريقة مبدعة جمعت بين مشاهدهما في مسلسل "كسر عظم" وحفل زفافهما على شاطئ البحر في وادي قنديل بسوريا.



ولفت إياد الأنظار بشغفه ونظرات الحب والرومنسية التي تبادلها مع نادين بكل لحظات حفل زفافهما ومن بينها لحظة تقبيله لخاتم الزواج قبل وضعه في يد نادين، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتمنوا للعروسين السعادة والحب.