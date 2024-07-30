أول ظهور لـ نادين تحسين بيك بعد زواجها من اياد عيسى.. فيديو رومانسي جمعهما

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A post shared by Waseem Mhamad (@waseemmhamadofficial)
A post shared by Waseem Mhamad (@waseemmhamadofficial)
لا يزال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 يلقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصدر حديث المتابعين الذين يحاولون معرفة المزيد من التفاصيل عن الحفل وما يتبعه من إجراءات مع الملكة المنتخبة.
تعرض "باكس"، ابن النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت، لإصابة في الرأس؛ جراء حادث اصطدام مروّع بأحد شوارع لوس أنجلوس المزدحمة، يوم أمس الاثنين.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يظهر ما حصل مع الفنانة اللبنانية اليسا في كواليس حفلها الأخير في أعياد بيروت، الذي أقيم يوم 18 تموز الحالي.