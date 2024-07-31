نجل فنانة شهيرة يتعرّض لحادث وهذه تفاصيل حالته

وكان نجل الفنانة غادة عادل يقود سيارتها حين اصطدم بإحدى السيارات، وأُصيب بجروح بليغة نُقل على أثرها إلى المستشفى حيث قرر الأطباء إدخاله الى قسم العناية المركزة حتى تستقر حالته.

وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى لـ"لها" أن حالة نجل غادة عادل شبه مستقرة، وأنه أُدخل العناية المركزة للاطمئنان على صحته مدة 24 ساعة، يُنقَل بعدها الى غرفة عادية لتلقي العلاج، وأكد المصدر أن الشاب أصيب بجروح وكدمات في أنحاء جسمه، ويخضع حالياً للمراقبة الطبية.

وأتت غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري الى المستشفى فور علمهما بالحادث، ولازما ابنهما إلى أن اطمئنا عليه.