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جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم
جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم
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جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم

فن

2024-08-05 | 04:56
جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم
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Aljadeed
جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم

شاركت مُقدّمة البرامج اللبنانية جيسيكا عازار، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور جديدة لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية مع عائلتها، في موناكو.

وظهرت جيسيكا بلباس البحر، حيث بدت بملامح متقدمة من الحمل، اذ لفتت الأنظار بجمالها، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير مشيدين بإطلالتها ومتمنين لها السلامة ورؤية طفلتها القادمة بخير.
هذا وكانت جيسيكا عازار أعلنت في وقت سابق عن حملها بطفلها الثاني، وكشفت أنّها تنتظر وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان طفلة، بعد ان رُزقت بطفل من أعوام، واطلقت عليه اسم فهد.

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