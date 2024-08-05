جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم

وظهرت جيسيكا بلباس البحر، حيث بدت بملامح متقدمة من الحمل، اذ لفتت الأنظار بجمالها، الامر الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير مشيدين بإطلالتها ومتمنين لها السلامة ورؤية طفلتها القادمة بخير.هذا وكانت جيسيكا عازار أعلنت في وقت سابق عن حملها بطفلها الثاني، وكشفت أنّها تنتظر وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان طفلة، بعد ان رُزقت بطفل من أعوام، واطلقت عليه اسم فهد.