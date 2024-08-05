جيسيكا عازار تظهر بمراحل متقدمة من الحمل والجمهور: أجمل أم

View this post on Instagram
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن وزوجته الأميرة رجوة الحسين في يوم ولادة ابنتهما الاميرة ايمان، توزيع هدية مميزة لمواليد الثالث من أغسطس 2024، بمناسبة ولادة ابنتهما الأولى، الأميرة إيمان.
عايدت الفنانة السورية اصالة نصري ابنتها شام الذهبي بعيد ميلادها الـ32، معربة عن حبها الكبير لها.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وجهت فيه رسالة بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب.