خطوة مفاجئة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة ولادة ابنته وما فعله مؤثر

وفي التفاصيل أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في الأردن حملة تحت عنوان "نُبارك للحسين"، وستمتد على مدار شهرين كاملين، من خلال منصّة إلكترونيّة مخصّصة لتلقّي التبرّعات من داخل وخارج الأردن، بهدف المساهمة في تغطية كلّ من؛ التكاليف التعليميّة للشباب والشابّات الأيتام المنتفعين من الصندوق،والتكلفة المعيشيّة من سكن، ومصروف شهري، وتأمين صحي، وعيديّات،بالإضافة إلى تكلفة برامج بناء القدرات والصحة النفسيّة، وذلك بهدف تمكين الشباب والشابّات الأيتام وتأمين مستقبل أفضل لهم.وجاءت هذه الحملة بناءً على رغبة صاحبي السمو الملكي بالتبرع للأيتام، التي تعد رسالة إلى هؤلاء الشباب والشابّات، وتأكيدًا على ضرورة اعتبار المجتمع الذي يعيشون فيه وينتمون إليه كعائلتهم الكبيرة.