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نانسي عجرم في تصريح مؤثر عن غزة: تعبنا كتير
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نانسي عجرم في تصريح مؤثر عن غزة: تعبنا كتير

فن

2024-08-11 | 05:47
نانسي عجرم في تصريح مؤثر عن غزة: تعبنا كتير
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Aljadeed
نانسي عجرم في تصريح مؤثر عن غزة: تعبنا كتير

عبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها واستيائها من المجزرة الاسرائيلية التي طالت الآمنين في مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة ​فجر امس، والتي حصدت ارواح اكثر من مئة شهيد عدد كبير منهم من الصغار، والتي تسببت بموجة من الإدانات الفلسـطينية والعربية والدولية.

في هذا السياق، كتبت نانسي منشورا عبر مواقع للتواصل الاجتماعي عبرت من خلاله عن غضبها الشديد لما حصل اذ كتبت :"بزعل كيف صار القتل عادي والمجازر عادي وكل الحكي والاستنكار والرفض بِمرّ مرور الكرام. تعبنا أكيد، نوجعنا كتير ورح نضل نتضامن لأقصى الحدود بس لو شو ما صار، شو ما صار، بعمرنا ما رح نتعوّد. ما بعرف شو فينا نقول لغـ زة أكتر من اللي نقال.إذا عدالة الأرض خذلتنا، عدالة السما رح تاخد حق كل هالأبرياء".

وتفاعل الجمهور مع منشور نانسي بكثافة، مشددين على استيائهم ايضا اذ جاء في بعد التعليقات: "والله تعبنا الله يعين هل عالم الهم الله ".

و"تخوف فكرة انهم كانو يصلون وفجأه بلحظة انتهت حياتهم".

و"اصبحت الكلمات عاجزه عن التعبير بعد كل هذه المجازر الله يرحم الشهداء ويصبر أهاليهم يا رب".

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