ورد ابن تيم حسن يفاجئ الجمهور في أحدث ظهور "نسخة عن والده"

واحدث الفيديو تفاعلا واسعا بسبب الشبه الكبير بين ورد ووالده تيم.
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احتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته "كنزي" البالغة من العمر 7 سنوات، برفقة عدد من نجمات الفن، وكذلك الأهل والأصدقاء، مساء الأحد.
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورًا جديدة، ظهرت فيها برفقة ابنتها الكبرى ماريا، أثناء تأديتهما مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
أحيت الفنانة العراقية رحمة رياض حفلا غنائيًا بحضور جماهيري كبير على مسرح "الفوروم دو بيروت"، مساء الأحد، مع النجوم جورج وسوف وآدم رغم الأجواء الأمنية الصعبة التي يعيشها لبنان.