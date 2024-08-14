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وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني وتامر حسني ينعاها بتأثر
وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني وتامر حسني ينعاها بتأثر
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وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني وتامر حسني ينعاها بتأثر

فن

2024-08-14 | 06:15
وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني وتامر حسني ينعاها بتأثر
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Aljadeed
وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني وتامر حسني ينعاها بتأثر

تصدر اسم الداعية الإسلامي مصطفى حسني، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم الإعلان عن خبر وفاة والدته، أمس الثلاثاء، ما أدى ذلك حالة حزن سيطرت على كل من يحبه ويحترمه، لأنه من الشخصيات البارزة في المجتمع.

وقد أعلن خبر وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، المنشد مصطفى عاطف، حيث نشر ستوري له على حسابه الشخصي عبر انستغرام، قال فيه: "لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى: الحاجة تفيده محمود محمد عبد الجواد، والدة أخي الحبيب الداعية مصطفى حسني، اللهم اغفر لها وارحمها وأنزل الصبر على أحبابها وأجمعنا بها يا رب العالمين".
من جهته، نعى الفنان المصري تامر حسني الراحلة بكلمات مؤثرة، اذ كتب على حسابه عبر انستغرام: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".
هذا ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة، على والدته الداعية الإسلامي مصطفى حسني، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد الصديق في شيراتون.
 

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