مُفاجأة في قضية هيفاء وهبي في مصر.. اليكم ما حصل

وفي التفاصيل، على الرغم من إرسال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خطاباً الى نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر بانتهاء أزمة الفنانة هيفاء وهبي وتصالحها مع شركة الإنتاج التي تقدّمت بشكوى ضد الفنانة اللبنانية بعدم الالتزام في تعاقدها معها على تقديم أحد الأفلام، إلا أن نقابة الموسيقيين لا تزال تصرّ على موقفها في التحقيق مع هيفاء.

وتواصلت "لها" مع محمد عبدالله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، فأكد أن النقابة حين حققت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لم يكن ذلك بسبب شكوى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وإنما بسبب الشكوى التي تقدّم بها منظّم الحفلات ياسر الحريري الى النقابة، بشأن حصول هيفاء على مقدّم حفل لم تلتزم به.

ولفت الى أن خطاب "الممثلين" المرسل الى نقيب الموسيقيين أكد حلّ أزمة هيفاء معهم، لكن أزمتها مع الحريري لم تُحلّ بعد، وهو السبب الرئيس لاستمرار قرار "الموسيقيين" بخضوع هيفاء للتحقيق.