سارة ابي كنعان تقلق الجمهور في احدث ظهور.. خسرت الكثير من وزنها

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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
تصدر اسم النجم ناصيف زيتون في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شارك مع متابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عفوي يوثق الأجواء المميزة التي تسيطر على كواليس تسجيل اغنياته في الاستديو.
احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بعيد ميلاد إبنتها الوحيدة نيكول، التي أكملت عمرها الحادي عشر، ضمن أجواء صيفية ممتعة.
يبدو ان نقابة الموسيقيين في مصر لا تزال على موقفها من التحقيق مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في قضيتها.