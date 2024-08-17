سارة ابي كنعان تقلق الجمهور في احدث ظهور.. خسرت الكثير من وزنها

وأطلت سارة بمكياج خفيف وهي ترتدي "توب" مكشوفة عند منطقة الصدر، الا ان ما لفت نظر الجمهور هي نحافتها الزائدة، اذ خسرت الكثير من الوزن، الامر الذي اثار قلق المتابعين.من هنا، تساءل البعض عن سبب نحافة سارة الزائدة، علما انها خضعت مؤخرا لنظام غذائي ولتمارين رياضية قاسية قبل أشهر من زواجها من زميلها الممثل وسام فارس، وعلقت إحدى المتابعات: "سارة أنا بحبك كتير بس خلص حاج نحف"، وسألت متابعة أخرى: "نحفانه ساره كتير .. شو السر؟".