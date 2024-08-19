داليدا عياش تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي عياش وتوجه رسالة مؤثرة

تصدر اسم نجم البوب ستار رامي عياش محركات البحث والتريند بعد ان احتفلت زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعيد ميلاده.



وفي التفاصيل نشرت داليدا عياش مجموعة صور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي جمعتها بزوجا رامي عياش كما في صور اخرى ظهر رامب برفقة أطفالهما.

وعبّرت داليدا عن مشاعرها برسالة مؤثرة قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، وأعظم نعمة أنعم بها الله عليّ. إلى حبي وضحكتي، توأم روحي، وسندي وأفضل أصدقائي. لرجل استثنائي بقلب من ذهب، شكرًا لأنك أنت.. نحبك."