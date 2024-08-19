نانسي عجرم تمازح معجبا بعد حفل السعودية و هذا ما طلبته

حظي حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في السعودية، بتفاعل كبير من الجمهور، خاصة مع كثرة المواقف العفوية وطريقة تفاعل الفنانة معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان من بينها موقف أحد المعجبين الذي حرص على حضور الحفل، رغم تعرضه لحادث سيارة قبل ساعات، وتحطم سيارته بشكل كامل.



حيث نشر أحد المعجبين صورة لسيارته محطمة بالكامل، مؤكداً أن هذا لن يمنعه من حضور الحفل، عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي على منصة إكس، وكتب عليها: ” صادم ومتفكك صح، بس هذا ما يخليني اترك حفلة نانسي عجرم على المسرح”.

وفاجأت نانسي عجرم الجميع بالتفاعل مع تدوينة الشاب، وإعادة نشرها، وطلبت منه أن يكون ضمن الحضور في الحفل القادم من أجل إخبارها بالتفاصيل، حيث كتبت: “سلامة قلبك وانا بحبك كثير وبحس لازم المرة الجاية يكون اللقاء عن قرب وتخبرني كل التفاصيل”.



ومن جهته، عبر الشاب عن شدة سعادته بتفاعل نانسي عجرم معه والرد على تدوينته قائلاً: “ناسي تسوي لي كت تويت وتقولي أحبك يا ناس تلوموني يوم أقولكم أحبها”.

