مشاجرة بالايادي بين محمد فؤاد وطبيب داخل أحد المستشفيات .. فيديو يوثق ما حصل

وأشار مصدر مقرب من الفنان المصري إلى أن محمد فؤاد دخل في مشادة كلامية في بداية الأزمة مع الطبيب المناوب؛ بسبب بطء الطبيب في التعامل مع الحالة المرضية، حيث كان المريض بحاجة إلى إجراء قسطرة، ولكن الطبيب طلب من فؤاد وأصدقائه عدم التدخل في عمله، مما جعل فؤاد يخرج عن سيطرته ويهاجمه، قائلاً له: "أنت مش عارف أنا مين؟"، وتطور النقاش إلى مشاجرة بالأيدي بينهما.

بدوره قرر محمد فؤاد تحرير محضر ضد طبيب، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتشاجر معه داخل مسشتفى عين شمس التخصصي في القاهرة.

وقال إبراهيم فؤاد مدير أعمال الفنان المصري في تصريحات لـ"فوشيا": شقيق الفنان محمد فؤاد تعرض لجلطة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وأسرعنا جميعًا إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، والاطمئنان على صحته، وخلال جلوسنا مع الطبيب، طلبنا منه أن يخبرنا بالحالة الصحية له، ولكنه لم يرد علينا، فانفعل فؤاد عليه، وطلب منه إخباره بحالته الصحية، فطلب الطبيب الأمن وأبلغهم بطرده.

وأشار مدير أعمال الفنان محمد فؤاد إلى أن الطبيب اعتدى عليهم، وقام بسحب الهاتف من محمد فؤاد أثناء محاولته إجراء مكالمة، لتتصاعد الأمور إلى مشادّة.

وأكد مدير أعمال الفنان المصري أنهم سيقومون بتحرير محضر ضد الطبيب، خلال الساعات المقبلة، بعد انتشار الفيديو المتداول لهم.

من جانبها، رفضت نقابة المهن الموسيقية التعليق على واقعة اعتداء الفنان محمد فؤاد لكونها "أمورًا شخصية"، وقال الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي بنقابة الموسيقيين في بيان: "النقابة لا تتدخل في أمور الفنان الشخصية، وتلك الأمور ترجع للجهات الأمنية المختصة".