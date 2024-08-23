ظهور نادر لـ ابنة جيجي حديد.. هكذا أطلت

وفي التفاصيل، تضمنت مجموعة الصور لقطات لحديد وهي تستمتع بوقتها في موقع التصوير وفي المنزل، بما في ذلك لمحات نادرة لابنتها كاي البالغة من العمر 3 سنوات، والتي أنجبتها من حبيبها السابق زين مالك.

وقالت جيجي في منشورها: "تقرير صيفي كبير... أفضل ما في العالمين".

وكاي التي نادراً ما تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصور، أبرزت جوانب من شخصيتها، بحيث يمكن رؤيتها في إحدى اللقطات وهي تشرب الماء مباشرةً من خرطوم المياه، وفي صورة أخرى تجلس في حضن والدتها على طاولة المطعم.