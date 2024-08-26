ابنة دوجا حجازي تلفت الأنظار في ظهور نادر لها

وقد لفتت لانا انظار الجمهور والمتابعين بجمالها ونعومتها، حيث عبر المتابعون عن اعجابهم بها واشادوا بجمالها واناقتها، كما لفت البعض الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها، حتى قال البعض إنها بدت نسخة مصغرة عن والدتها، وحتى انها نافستها جمالا.هذا وجاء نشر دوجا هذه الصور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، حيث اقامت حفلاً وداعيّاً لابنتها لانا، ووثقت أجواء العشاء الخاص الذي أقامته على شرفها، وكشفت أنّها ستُسافر إلى لندن، حيث ستُكمل تعليمها هناك.وظهرت لانا في الصور وأمامها قالب حلوى مرسوم عليه العلم البريطانيّ، وعليه عبارة "أنا ذاهبة إلى لندن".