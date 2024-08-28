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انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
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انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا

فن

2024-08-28 | 07:04
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا
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Aljadeed
انفصال هشام حداد عن زوجته نتالي زرقا

تصدر اسم الإعلامي ومقدم البرامج اللبناني هشام حداد، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انتشار مجموعة اخبار تفيد بانفصاله عن زوجته نتالي زرقا.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير، على حسابها عبر انستغرام، منشورا بعنوان: "تفاصيل جديدة حول انفصال هشام حداد وزوجته: خلافات بوجهات النظر، وتفاهم حول مستقبل الأولاد".
وتابعت شربليتا في منشورها: "كما كنت السباقة في كشف خبر انفصال الممثل والإعلامي اللبناني هشام حداد عن زوجته، اكشف لكم اليوم عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار الذي هز الأوساط. فبعد اكثر من عام من التراكمات في وجهات النظر المختلفة، قرر الثنائي السير في طريق الانفصال".
وأضافت: "بدأت إجراءات الطلاق رسميا منذ سبتمبر الماضي، ويبدو ان هشام وزوجته اتفقا بشكل كامل على انهاء زواجهما بشكل راق يضمن سلامة وراحة ابنائهما"، نشيرة الى ان هذا الاتفاق نتيجة علاقة حب جمعتهما لسنوات طويلة وما زالت الأولوية القصوى لهما هي مصلحة ولديهما".
وختمت شربليتا منشورها بالقول: "على الرغم من انتهاء العلاقة الزوجية بينهما، فإنهما يبذلان جهودا مشتركة لضمان ان يكون لهذا الطلاق اقل اثر ممكن على الأطفال. قد يكون الطلاق امرا مؤلما، لكن التضحية من اجل الأولاد هي ما يجمع هشام وزوجته اليوم".

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