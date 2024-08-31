اول ظهور واضح لـ الاميرة ايمان ابنة الامير الحسين بن عبدالله في عيد ميلاد الملكة رانيا .. هل تشبهها؟

تستمر العائلة الملكية الهاشمية الاردنية بالاحتفال بعيد الملكة رانيا العبدلله الذي يوافق اليوم 31 أغسطس، الا ان معايدة الامير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلاد والدته جاءت مميزة جدًا.



