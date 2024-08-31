اول ظهور واضح لـ الاميرة ايمان ابنة الامير الحسين بن عبدالله في عيد ميلاد الملكة رانيا .. هل تشبهها؟

اذ شارك الأمير الحسين صورة لطيفة لوالدته مع حفيدتها الأولى، ابنته الأميرة إيمان.
وارفق الأمير الحسين الصورة بتعليق كتب فيه: "غرستي فينا كل ما هو جميل، كل عام وأنتِ نوارة البيت".
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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
شارك الفنان اللبناني راغب علامة صورة عبر خاصية "الستوري" عبر انستغرام، ظهر فيخا برفقة ابنه عارض الأزياء لؤي علامة من أمام برج ايفل في العاصمة الفرنسية باريس.
تصدر الفنان المصري تامر حسني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تدوال مواقع اخبارية معلومات تفيد بأنه اوقف التصوير بسبب فتاة بدون ملابس.