زوج نورمان اسعد السياسي العراقي يثير الجدل بما فعله بعد وفاة ابنه .. فيديو مسرب الى العلن

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، منهم من انتقد هذه الممارسات خاصة وانها تأتي بعد اسابيع من وفاة نجله اثر مرض عضال الم به، ومنهم من شدد على حرية المعتقد.
وكان النجل الاكبر للشيخ نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق قد توفي في شهر حزيران الماضي، إثر مرض عضال ادى الى نزيف دماغي، في العاصمة الأردنية عمان.
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A post shared by بنات ستايل (@bnat.styel)
A post shared by بنات ستايل (@bnat.styel)
تستمر أزمات الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وآخرها كان إغلاق صفحتها على "فيسبوك" بشكل مفاجئ بعد فترة قصيرة من نشر أغانيها الجديدة عليها، حيث حدث ذلك بعد نحو أسبوعين من إطلاقها. وقد لاحظ جمهور شيرين اختفاء صفحتها على "فيسبوك"، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب وراء هذا الإغلاق. وأشار البعض إلى احتمال ارتباط ذلك بأزمتها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.
توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب أثناء أدائه في حفل مباشر بعد تعرضه لحالة طبية طارئة، وفقًا لما أعلنته عائلته ومدير أعماله اليوم السبت. وفاة الفنان البالغ من العمر 53 عامًا أثارت موجة من الحزن في عالم الهيب هوب.
تداولت بعض المواقع الاخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، اخبارا عن انفصال الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن زوجها رجل الاعمال الاماراتي عمر الدهماني بعد اشهر من اعلان زوجهما.