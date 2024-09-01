زوج نورمان اسعد السياسي العراقي يثير الجدل بما فعله بعد وفاة ابنه .. فيديو مسرب الى العلن

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير، منهم من انتقد هذه الممارسات خاصة وانها تأتي بعد اسابيع من وفاة نجله اثر مرض عضال الم به، ومنهم من شدد على حرية المعتقد.

وكان النجل الاكبر للشيخ نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني، رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق قد توفي في شهر حزيران الماضي، إثر مرض عضال ادى الى نزيف دماغي، في العاصمة الأردنية عمان.