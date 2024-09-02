بالفيديو - أديل تعلن التوقف عن الغناء.. هل اعتزلت ؟

وفي التفاصيل، شكل الخبر صدم لدى جمهور اديل خلال ختام حفلها الأخير في ميونيخ، الذي أقيم مساء السبت 31 أغسطس/آب 2024، إذ أعطت جمهورها لمحة خاطفة عن مخططها للتوقف عن الغناء الفترة المقبلة.

وكشفت أديل أنه بعد عروضها العشرة المتبقية في لاس فيغاس، ستغيب لفترة، وصفتها بأنها "طويلة بشكل لا يصدق"، مشددة على أنه ليس اعتزالًا وإنما "مجرد استراحة"، وفقًا للمغنية.

واعترفت النجمة الموسيقية، والتي كانت تقوم بجولات بلا هوادة منذ ما يقرب من 3 سنوات، لجمهورها بأنها مستعدة لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع بالحياة التي كانت مشغولة ببنائها.

وبدموع في عينيها، شاركت أديل جمهورها قائلة: لقد أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة جديدة لنفسي، وأريد أن أعيشها الآن. أريد أن أعيش حياتي التي كنت أبنيها وسأفتقدكم بشدة".