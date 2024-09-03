سيف نبيل يجمع بين الثقافتَين الهنديّة والعراقيّة في "يمّا يمّا"

هذه الأغنية تدمجُ بين الثقافة الموسيقيّة العراقيّة والتأثيرات الهنديّة في التّصوير، ممّا يعكسُ مرّة جديدة، قدرتَه على تقديم فنّ يتجاوزُ الحدود الجغرافيّة ويجمعُ بين الثقافات المختلفة.وتتميَّزُ أغنية "يما يما" بالأجواء الرّاقصة والإيجابيّة، حيثُ تمزجُ بين الألحان الجذّابة والإيقاعات الحيويّة التي تُضفي طابعاً منعشاً ومميّزاً على آذان المُستمعين، ممّا يجعلها مثاليّةً لوداع موسم صيف 2024.إلى ذلك، تُجسّد الأغنية روح المرح والحيويّة الّتي تتناسبُ تماماً وأجواء نهاية الصّيف، مما يُعزّز من تجربتها كأغنية صيفيّة لا تُنسى.يُذكر أنّ سيف نبيل كان قد نجح من خلال الفيديو الترويجي الذي أطلقه قبل أيّام على حساباته الخاصّة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، في إثارة حماس الجمهور الذي انتظر العمل الجديد بفارغ الصّبر.تجدر الاشارة إلى أنّ الأغنية من كلمات سيف نبيل وألحانه، فيما تولّى عمر صبّاغ مُهمّة التوزيع، أمّا إخراج الفيديو كليب فجاء تحت إشراف المُخرِجة فاتن برازي، التي جمعت بين الصّوت والصّورة وقدّمت لمسةً فنيّة مميّزة تتناغمُ وأجواء الأغنية.