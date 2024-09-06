تغير ملامح نجوى كرم في احدث ظهور لها من السعودية

وفي التفاصيل، شاركت نجوى كرم مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة من احدث ظهور لها لدى وصولها الى السعودية، تمهيداً لتصوير حلقات الموسم الجديد من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية Arabs Got Talent .وتألّقت نجوى كرم بإطلالة جديدة حيث ارتدت بدلة رسمية باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأشقر لشعرها، في خطوة اعتبرها البعض جريئة خصوصا ان الجمهور لم يعتد على نجوى كرم بهذه الاطلالة.وقد أثارت إطلالة نجوى كرم الجديدة ردود فعل واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب قسم منهم عن إعجابهم بلون شعرها الجديد، وتفاجأ آخرون بالإطلالة، معتبرين أن لون شعرها البنيّ السابق كان يناسبها أكثر.وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة، فكتب احدهم: "ملكة"، وأضاف اخر: "في شي ما بيلبقلك؟"، ليتابع متابع آخر: "جمالك جمال مش عادي يا حبي".