وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصرحلمي التونيكأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.
كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".
احتفلت الإعلامية املي الجزائري ابنة الممثلة السورية صفاء سلطان بخطوبتها من لاعب نادي الوحدة في كرة السلة مجد عربشة.
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية اليسا في احد الحدائق وهي ترقص وتلعب مع الأطفال.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على احتفالها بعيد ميلادها، برفقة افراد عائلتها.