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وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض
وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض
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وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

فن

2024-09-07 | 09:55
وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان التشكيلي حلمي التوني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.

 

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصرحلمي التونيكأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.

كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".

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