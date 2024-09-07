وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصرحلمي التونيكأحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا.

كما نعاه وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، في بيان، قال فيه إن "الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة".