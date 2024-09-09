ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور

وظهرت تاليا في الفيديو وهي تتناول السلطة بطريقة لطيفة وعفوية.
وفور نشر الفيديو، تفاعل المتابعون بشكل كبير معه وأثنوا على جمال ولطافة وذكاء تاليا.
من جهته، طوني عيسى على المقطع كاتباً: "أحبك يا أميرتي".
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A post shared by Thalia T. Issa (@thaliatissaofficial)
A post shared by Thalia T. Issa (@thaliatissaofficial)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مجموعة صور على انستغرام، توثق الأجواء الرومانسية بين سيليو إبن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وخطيبته الأردنية زين قطامي.
تصدر اسم الممثل السوري عبد المنعم عمايري، واسم طليقته الممثلة السورية امل عرفة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد الحديث عن زواج أمل وردة فعل عبد المنعم التي فاجأت الجميع.
شارك الفنان اللبناني راغب علامة مع متابعيه عبر انستغرام، صورة تجمعه بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والطبيب إيلي فارس.