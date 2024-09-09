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ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور
ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور
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ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور

فن

2024-09-09 | 09:07
ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور
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Aljadeed
ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفطع فيديو لتاليا، ابنة الممثل طوني عيسى، عبر انستغرام ظهرت فيه بكل لطافة وعفوية ونجحت من خلاله بلفت انتباه الجمهور.

وظهرت تاليا في الفيديو وهي تتناول السلطة بطريقة لطيفة وعفوية.

وفور نشر الفيديو، تفاعل المتابعون بشكل كبير معه وأثنوا على جمال ولطافة وذكاء تاليا.
من جهته، طوني عيسى على المقطع كاتباً: "أحبك يا أميرتي". 

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