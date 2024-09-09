ابنة طوني عيسى تلفت الانظار بجمالها بأحدث ظهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، مجموعة صور على انستغرام، توثق الأجواء الرومانسية بين سيليو إبن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وخطيبته الأردنية زين قطامي.

