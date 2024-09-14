بالصور- تكريم النجم رشـيـد عـسّاف بمهرجان صيف الزرقاء في الأردن

وقد ألقى النجم رشيد عساف كلمة بعد تكريمه قال فيها: “سعيد بوقوفي بينكم وتكريمي في هذا البلد الحبيب، فانا عملت في الأردن منذ نهاية السبعينات”، وأشار إلى كلام المطران ‘كبوتشي” الذي ورد في البرومو الترحيبي والتكريمي الخاص به، وتحدث فيه عن فلسطين، وقال: “هذا الموقف يمثلني ويمثلكم، وما يحدث الآن هو إبادة حقيقية، والمجد لشهدائنا، وستبقى فلسطين مقدسة وعربية..”

وكان الفنان عساف تنقل بين الدراما في الأردن ومصر و قدّم على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية في السبعينيات.

وقد انضمّ رشيد عساف لنقابة الفنانين عام 1975، وهو من الفنانين القلائل الذين أثبتوا حضوراً سواء على صعيد السينما أو المسرح أو التلفزيون، بدأت موهبته الفنية منذ نعومة أظافره.

مبروك للمكرمين الفنان: رشيد عساف/ سوريا، والفنانة شفيقة الطل/ #الأردن. مبادرة مهمة لنشر الثقافة المسرحية، وتواصل الفنان مع جمهور المحافظات.شكرا رئيسة اللجنة العليا النجمة الأردنية عبير عيسى، واللجنة العليا ومدير المهرجان ولجنة التحكيم والفنانين الأردنيين والجمهور الزرقاوي المميز pic.twitter.com/I1vjawJ5Qg — Haifa Najjar (@HaifaNajjar) September 13, 2024