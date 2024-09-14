بالصور- تكريم النجم رشـيـد عـسّاف بمهرجان صيف الزرقاء في الأردن
كرمت إدارة مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في الأردن النجم السوري القدير رشيد عساف الذي حل ضيفاً مكرماً على فعاليات المهرجان بنسخته الحادية والعشرين لعام 2024 وحمل هذا العام عنوان «معاً نصنع الفرح» وتمتد فعالياته من ١٢ ولغاية ٢٠ من هذا الشهر.
وقد ألقى النجم رشيد عساف كلمة بعد تكريمه قال فيها: “سعيد بوقوفي بينكم وتكريمي في هذا البلد الحبيب، فانا عملت في الأردن منذ نهاية السبعينات”، وأشار إلى كلام المطران ‘كبوتشي” الذي ورد في البرومو الترحيبي والتكريمي الخاص به، وتحدث فيه عن فلسطين، وقال: “هذا الموقف يمثلني ويمثلكم، وما يحدث الآن هو إبادة حقيقية، والمجد لشهدائنا، وستبقى فلسطين مقدسة وعربية..”
وكان الفنان عساف تنقل بين الدراما في الأردن ومصر و قدّم على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية في السبعينيات.
وقد انضمّ رشيد عساف لنقابة الفنانين عام 1975، وهو من الفنانين القلائل الذين أثبتوا حضوراً سواء على صعيد السينما أو المسرح أو التلفزيون، بدأت موهبته الفنية منذ نعومة أظافره.