وديع الشيخ في أقوى رد على حسام جنيد بعد هجومه على نجوم لبنان

هاجم المغني اللبناني وديع الشيخ زميله الفنان السوري حسام جنيد، بعد تصريحاته الأخيرة المهينة بحق الفنانين اللبنانيين.

وفي فيديو تمّ تداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد وديع الشيخ على أخوّة الشعبين السوري واللبناني ووحدتهما، قبل أن يوّجه سهامه إلى حسام جنيد قائلاً: “مش إذ كارتك احترق في بلدك وبلد آخر، ترمي وسخك عالناس، انضب يا عرّة الرجالة”.

ووجّه وديع الشيخ شكره إلى نقابة “محترفي الموسيقى والغناء” في لبنان على البيان الذي أصدرته، كما إلى نظيرتها السوريّة.