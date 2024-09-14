مايا رعيدي تطل من شهر العسل في إيطاليا بعد اليونان.. هكذا بدت



لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي تتصدر حديث الجمهور بعد حفل الزفاف الاسطوري الذي اقامته .

وفي تفاصيل جديدة، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من شهر العسل في مدينة كابري اليطالية بعد اليونان.

وأطلت مايا على متن يخت بفستان صيفي من الساتان وهي تستمتع بوقتها، من دون ان تنشر صورة برفقة عريسها الذي يبدو انه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور بشكل كبير، والبعض منهم انتقدها بسبب فستانها.