مايا رعيدي تطل من شهر العسل في إيطاليا بعد اليونان.. هكذا بدت

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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
خرجت الفنانة المصرية أسماء جلال عن صمتها وكشفت حقيقة علاقتها بمغني الراب الشهير ويجز، بعد موجة شائعات طالت علاقتهما العاطفية خلال الفترة الأخيرة.
أعلنت دينا سعد، ابنة الفنانة المصرية ناهد رشدي، على حسابها عبر "فيسبوك"، وفاة والدتها عن 68 عاماً، بعد صراع مع المرض.
سيتم عرض مسلسل "لعينيك" ليصبح بحلقات متتالية يوميا ما عدا الاحد بتمام الساعة 21:30 وذلك ابتداءً من يوم الاثنين في 23/9/2024.