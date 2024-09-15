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شيرين عبد الوهاب تعايد وائل كفوري وتتغزل به على طريقتها
شيرين عبد الوهاب تعايد وائل كفوري وتتغزل به على طريقتها
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شيرين عبد الوهاب تعايد وائل كفوري وتتغزل به على طريقتها

فن

2024-09-15 | 11:14
شيرين عبد الوهاب تعايد وائل كفوري وتتغزل به على طريقتها
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تعايد وائل كفوري وتتغزل به على طريقتها

احتفلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعيد ميلاد زميلها الفنان اللبناني وائل كفوري على طريقتها الخاصة .

وفي التفاصيل، نشرت شيرين عبد الوهاب تدوينة عبر حسابها الجديد على منصة اكس وكتبت لـ وائل: " كل سنة وأنت طيب يا أحلي الأصوات العربية وأقربها لقلبي".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المنشور وتمنوا الصحة والعمر المديد للنجم وائل كفوري، في حين نشر القسم الآخر من الجمهور صورة قديمة لوائل وشيرين  تجمعها سويا وعلقوا: " اشتقتنا نشوفكم مع بعض".

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