كيت ميدلتون تعود إلى العمل بعد إعلان انتهاء العلاج الكيميائي وهذا مشروعها الأول





وكشفت مجلة "بيبول" الأمريكية أن كيت ميدلتون عقدت يوم أمس أول اجتماعٍ لها، إذ التقت أعضاء فريق مركز الطفولة المبكرة وموظفي قصر كنسينغتون في قلعة وندسور بشأن مشروعها الخاص بالطفولة المبكرة.

حضرت أميرة ويلز، الراعية المشتركة للمؤسسة الملكية لأمير وأميرة ويلز، اجتماعاً بهدف مناقشة مشروع السنوات المبكرة في قلعة وندسور.







وجاء حضورها هذا، بمثابة بداية عودة الأميرة إلى العمل والتزاماتها خلال الأشهر المقبلة، إذ خلال مرضها، كانت تعمل من المنزل كلما كانت قادرةً على ذلك.



