شكران مرتجى تهاجم صحفيا لبنانيا كشف سرا عنها: انتهى الموضوع"
تداولت احدى الصفحات المهتمة بالأخبار الفنية خبرا عن الممثلة السورية شكران مرتجى جاء فيه: " بشكل رسمي، إعتذار الممثلة السورية شكران مرتجى عن دورها في مسلسل ليالي روكسي بسبب الأجر الغير متفق عليه".
وبدورها أعادت شكران نشر الخبروالذي نشره صحفي مجهول الهوية، قائلة: "هذا الخبر ليس له أي هد سوا التوضيح ولتأكيد عدم مشاركتي للأسف مع المخرج الكبير محمد عبدالعزيز لأنه لا شك العمل تحت إدارته إضافة .. تمنياتي بالتوفيق للجميع".
ثم أضافت: "وانتهى الموضوع".