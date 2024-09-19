مايا رعيدي تغضب الجمهور بسبب تصرفها من شهر العسل بعد الأحداث في لبنان

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A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)
تصدر اسم الفنانة اللبنانية كارين رزق الله ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعلنت عن وفاة والدها بشكل مفاجئ عبر حساباتها في مواقع السوشيال ميديا.
تصدر مقطع فيديو لطبيب العيون اللبناني، النائب الياس جرادي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد معاينته عدد كبير من الإصابات لمواطنين لبنانيين استهدفوا في الاعتداء الأخير الذي ضرب عدد من المناطق اللبنانية، من خلال أجهزة البايجرز واللاسلكي.
تعرض الفنان اللبناني فارس كرم، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما فعله عقب الاعتداءات التي طالت عدة مناطق من لبنان، وادت الى وقوع عدد كبير من الضحايا.