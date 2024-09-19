مايا رعيدي تغضب الجمهور بسبب تصرفها من شهر العسل بعد الأحداث في لبنان

أثارت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي حالة من الجدل بعد تصرفها الذي أغضب الجمهور اللبناني بشكل كبير.

وفي التفاصيل، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، وأطلت مايا في المنشور من مناطق مختلفة خلال قضائها شهر العسل في إيطاليا.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين انتقدوا مايا على نشرها هذه الصور والفيديوهات تزامنا مع الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان بسب الأحداث حصلت في اليومين الماضيين.

ومن بين التعليقات التي انهالت: " عفوا بس عارفة باللي صاير عنا بلبنان"، " فيكي شوي تراعي انه من مبارح لليوم لبنان عم ينزف، حياتك الخاصة كتير مننبسط انك عم تعيشيها بسعادة بس لو شوي تراعي آلام العالم ما تنسي انك كنتي تمثلي هالشعب"، والبعض الآخر قال: "مايا بعالم موازي" .