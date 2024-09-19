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الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة
الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة
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الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة

فن

2024-09-19 | 08:42
الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة
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Aljadeed
الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة

تصدر مقطع فيديو لطبيب العيون اللبناني، النائب الياس جرادي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد معاينته عدد كبير من الإصابات لمواطنين لبنانيين استهدفوا في الاعتداء الأخير الذي ضرب عدد من المناطق اللبنانية، من خلال أجهزة البايجرز واللاسلكي.

وفي مقابلة له عبر "الجزيرة"، لم يتمالك الطبيب الياس جرادي دموعه خلال الحديث عن الإصابات التي وصلت الى المستشفيات، اذ اجهش بالبكاء وقال: "نفس المشهد من اربع سنين، وكنا بنفس المسؤولية، منتمنى تبقى هيدي النهاية".
وتابع: "كنت عم شوف بكل مريض جزء من لبنان.. كل مريض كنت عم حاول رممه، كنت عم حاول رمم شي بلبنان"، خاتما كلامه بالقول: "الخوف هو اللي جايي، اللي جايي شي كبير".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بمناقبيته هذا الطبيب وانسانيته العالية، ووقوفه الى جانب المرضى والمصابين ومحاولته جاهدا اسعافهم، كما علق احد المتابعين على الفيديو بالقول: "النائب إلياس جرادي صاحب القلب الكبير، عم يوصف لي صار ويبكي.. اللي ما بيعرف، الياس  جرادة بيعرف ظلم الإسرائيلي وعاشه لانو هو كان اسير وتحرر من سجن الخيام.. تحية الو ولجميع الكوادر الطبية لي ساعدت وسهرت هاليومين".

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