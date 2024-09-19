الطبيب اللبناني الياس جرادي يجهش بالبكاء ويروى تفاصيل مؤلمة

النائب إلياس جرادي صاحب القلب الكبير عميوصف لي صار ويبكي💔 للي ما بيعرف الياس جرادة بيعرف ظلم الإسرائيلي وعاشو لانو هو كان اسير وتحرر من سجن الخيام. تحية الو ولجميع الكوادر الطبية لي ساعدت وسهرت هاليومين. pic.twitter.com/JkFWx3C2fD — Ｌａｒａ (@LKsatire) September 19, 2024

وفي مقابلة له عبر "الجزيرة"، لم يتمالك الطبيب الياس جرادي دموعه خلال الحديث عن الإصابات التي وصلت الى المستشفيات، اذ اجهش بالبكاء وقال: "نفس المشهد من اربع سنين، وكنا بنفس المسؤولية، منتمنى تبقى هيدي النهاية".وتابع: "كنت عم شوف بكل مريض جزء من لبنان.. كل مريض كنت عم حاول رممه، كنت عم حاول رمم شي بلبنان"، خاتما كلامه بالقول: "الخوف هو اللي جايي، اللي جايي شي كبير".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بمناقبيته هذا الطبيب وانسانيته العالية، ووقوفه الى جانب المرضى والمصابين ومحاولته جاهدا اسعافهم، كما علق احد المتابعين على الفيديو بالقول: "النائب إلياس جرادي صاحب القلب الكبير، عم يوصف لي صار ويبكي.. اللي ما بيعرف، الياس جرادة بيعرف ظلم الإسرائيلي وعاشه لانو هو كان اسير وتحرر من سجن الخيام.. تحية الو ولجميع الكوادر الطبية لي ساعدت وسهرت هاليومين".