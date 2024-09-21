الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور
زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور
A-
A+

زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور

فن

2024-09-21 | 06:18
زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور

تتحضر ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت لدخول القفص الذهبي.

وفي التفاصيل، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي على حسابها الرسمي عبر تطبيق انستغرام صورا جديدة أطلت فيها بجلسة تصوير على شاطئ البحر، متألقة بفستان أبيض من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.
وعلّقت ساندي على إحدى الصور قائلة: "لتبدأ المغامرة غدا" أي اليوم السبت، كاشفة انها ستتزوج في هذا اليوم.
وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم مع المنشور وانهالت رسائل التهنئة.
هذا وكانت قد أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت دخولها القفص الذهبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
في التفاصيل، نشرت ساندي تابت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام وثقت فيه حفل توديع عزوبيتها مع صديقاتها على شاطىء البحر وارتدت فستاناً أبيض اللون يتألف من قطعتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.
 
 

اقرأ ايضا في فن

نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها
09:44

نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ بطلة مسلسل حب أعمى الممثلة التركية ميليسا باموك وهي في مراحل متقدمة من الحمل.

09:44

نجمة حب اعمى تكشف عن جنس جنينها في احدث ظهور لها

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ بطلة مسلسل حب أعمى الممثلة التركية ميليسا باموك وهي في مراحل متقدمة من الحمل.

أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟
08:47

أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟

احتفلت الاعلامية بسمة وهبة بزواج ابنها بحضور عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم الفنان المصري أحمد سعد وزوجته السابقة علياء بسيوني.

08:47

أخبار عن عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني.. ماذا في التفاصيل ؟

احتفلت الاعلامية بسمة وهبة بزواج ابنها بحضور عدد من النجوم والمشاهير، من بينهم الفنان المصري أحمد سعد وزوجته السابقة علياء بسيوني.

مايا دياب توثق لحظات مرعبة عاشتها بسبب الطيران الإسرائيلي
2024-09-20

مايا دياب توثق لحظات مرعبة عاشتها بسبب الطيران الإسرائيلي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث الأمنية في لبنان.

2024-09-20

مايا دياب توثق لحظات مرعبة عاشتها بسبب الطيران الإسرائيلي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية مايا دياب الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحداث الأمنية في لبنان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024