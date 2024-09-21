زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور

تتحضر ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت لدخول القفص الذهبي.

وفي التفاصيل، نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي على حسابها الرسمي عبر تطبيق انستغرام صورا جديدة أطلت فيها بجلسة تصوير على شاطئ البحر، متألقة بفستان أبيض من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران.

وعلّقت ساندي على إحدى الصور قائلة: "لتبدأ المغامرة غدا" أي اليوم السبت، كاشفة انها ستتزوج في هذا اليوم.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنجوم مع المنشور وانهالت رسائل التهنئة.

هذا وكانت قد أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت دخولها القفص الذهبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

في التفاصيل، نشرت ساندي تابت مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام وثقت فيه حفل توديع عزوبيتها مع صديقاتها على شاطىء البحر وارتدت فستاناً أبيض اللون يتألف من قطعتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.