كارول سماحة وباسم يوسف وسوزان نجم الدين يعلقون على الاجتياح البري

وتصدر وسم "الاجتياح البري" التغريدات على منصة "اكس"، حيث عبر المتابعون ونجوم الفن عن رأيهم، وابرزهم الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي كتبت في تغريدة على حسابها: "كل شبر من لبنان إلنا 10452 km مربع وما منستغني عن ولا شبر !! جنوب لبنان هو قلبو ونبضو.. الموت والجحيم لأي إجر غريبة بتفكر تدعس على أرضو.. الله يقوي شبابنا بالجنوب والجيش اللبناني".من جهته، قال الإعلامي المصري باسم يوسف في تعليق باللغة الإنكليزية بما معناه: "يقتل، يسرق، يوسع، يستقر، يدفع الناس إلى حافة الهاوية.. يقاومون، يقاومون"، مضيفا: "أحتاج للدفاع عن نفسي، اقتل المزيد، اسرق المزيد، هذه إسرائيل باختصار".بدورها الممثلة السورية سوزان نجم الدين، علقت على الاحداث الأليمة في لبنان وسوريا، في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "ليلة صعبة عم يعيشها كل بلاد السام وماعد نعرف مين بدو يدعم مين ولا مين لازم يزعل على مين.. وجعنا واحد لبنان فلسطين سوريا"، مضيفة: "الله يحمي الجميع وينصرنا على هالمجرمين".