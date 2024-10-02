ملكة جمال لبنان ندى كوسا بخطوة انسانية لافتة تجاه النازحين اللبنانيين

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A post shared by Akkar Network for Development (@akkarnetworkfordevelopment)
A post shared by Akkar Network for Development (@akkarnetworkfordevelopment)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يُظهر الفنان اللبناني معين شريف خلال تواجده في الضاحية الجنوبية لـ بيروت، امام منزله الذي دمره العدو الاسرائيلي بالكامل بعد استهداف الضاحية أمس.
شكر الفنان اللبناني راغب علامة الامارات العربية المتحدة على ارسالها المساعدات للشعب اللبناني.
كتبت الفنانة اللبنانية اليسا تعليقا على الاخبار حول دخول جيش العدو الاسرائيلي البري الى لبنان: " أملنا الوحيد الجيش اللبناني ولا احد غير الجيش اللبناني الله يحمي لبنان وشعبو".