ملكة جمال لبنان ندى كوسا بخطوة انسانية لافتة تجاه النازحين اللبنانيين

ساهمت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، ابنة بلدة رحبة العكارية، في مبادرة لتقديم الوجبات الساخنة للعائلات النازحة من الجنوب والبقاع وضواحي بيروت.



‎وانتشر مقطع فيديو يوثق قيام ندى كوسا بالمساعدة في تحضير الطعام للنازحين، معتبرة ان من واجبها ان تقف الى جانب اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة، اذ قالت: "في هذه الظروف، أقل ما يمكننا فعله هو الوقوف إلى جانب النازحين.. وكوني من منطقة عكار، شعرت بأن من واجبي أن أكون هنا لأدعم أهلي وأشارك في هذه المبادرة الإنسانية".