كارول سماحة تعلق على العدوان الاسرائيلي بكلمات مؤثرة: دافعوا عن حدود بلدكن

وفي التفاصيل علقت كارول على حسابها عبر منصة اكس وكتبت: "اليوم مش وقتا نختلف بالآراء وكل واحد يثبت إنو هو الصح والتاني غلط،حطوا طوائفكن وفروقاتكن على جنب، ودافعوا عن حدود بلدكن، إذا دخل العدو على أرضنا رح يعيش ببيوتنا وأراضينا ويرمينا برا متل ما عمل بفلسطين! هيدا حلم قديم عندو من قبل ما تكبر الأحزاب ببلدنا وأي حجة تانية بيدّعي فيا العدو كذبة!".

اليوم مش وقتا نختلف بالآراء وكل واحد يثبت إنو هو الصح والتاني غلط،حطوا طوائفكن وفروقاتكن على جنب، ودافعوا عن حدود بلدكن، إذا دخل العدو على أرضنا رح يعيش ببيوتنا وأراضينا ويرمينا برا متل ما عمل بفلسطين! هيدا حلم قديم عندو من قبل ما تكبر الأحزاب ببلدنا

وأي حجة تانية بيدّعي فيا… — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) October 3, 2024