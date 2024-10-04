جوليا بطرس تعلق لأول مرة على العدوان الإسرائيلي وتستذكر أغنية "غابت شمس الحق"

وفي التفاصيل، قامت جوليا بطرس مساء يوم أمس الخميس بنشر مقطع فيديو على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام هو كناية عن مقتطف لحفلها الذي أقامته قبل سنوات في مدينة

صور ، ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها الشهيرة

"، وعلقت: " يا حبيبي يا جنوب

، ياحبيبي يا لبنان".