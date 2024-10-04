جوليا بطرس تعلق لأول مرة على العدوان الإسرائيلي وتستذكر أغنية "غابت شمس الحق"

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A post shared by Julia Boutros - جوليا بطرس (@julia_boutros_official)
A post shared by Julia Boutros - جوليا بطرس (@julia_boutros_official)
علقت الفنانة اللنبانية كارول سماحة على العدوان الإسرائيلي العنيف المتواصل على لبنان منذ أيام.
هاجم الفنان الفلسطيني غنام غنام الفنانة إلهام شاهين على ما صرّحت به عن تقسيم فلسطين، بين أهل الأرض وإسرائيل، معتبرةً أن ذلك هو الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية.
تصدر اسم الفنانة المصرية يسرى الترند على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحها الأخير خلال مؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة عن الأوضاع الراهنة في لبنان.