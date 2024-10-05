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فنانة لبنانية شهيرة تتحدث عن ذكرياتها في الجنوب وتتأثر: ما في أكرم من أهل بلدي
فنانة لبنانية شهيرة تتحدث عن ذكرياتها في الجنوب وتتأثر: ما في أكرم من أهل بلدي
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فنانة لبنانية شهيرة تتحدث عن ذكرياتها في الجنوب وتتأثر: ما في أكرم من أهل بلدي

فن

2024-10-05 | 11:26
فنانة لبنانية شهيرة تتحدث عن ذكرياتها في الجنوب وتتأثر: ما في أكرم من أهل بلدي
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Aljadeed
فنانة لبنانية شهيرة تتحدث عن ذكرياتها في الجنوب وتتأثر: ما في أكرم من أهل بلدي

تأثرت ​الممثلة اللبنانية دوجا حجازي بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أيام.

وفي التفاصيل، نشرت دوجا على حسابها عبر انستغرام وقالت:  "أنا بنت جنوب، يمكن خلقت برّا بس عشت فترة من طفولتي فيها. بس كبرت وتزوجت وتركت لبنان، بتذكر كنت كل ما ارجع وروح على الضيعة ما فيه بيت ما بيفتح أبوابه الي"

وأضافت حجازي ": أيمتى بدك فراكة جنوبية يا دوجا؟ أيمتى بدك ملوخية؟ خدي معك زيت زيتون بلدي وزعتر أخضر. دبحنا دبيحة اليوم والمشاوي علينا. ما فيه أكرم من أهل بلدي".

 وتابعت: "بتعز عليي هالست السبعينية يلي حاملة منقوشة بالشارع او نايمة على الارض. أو هل ولاد يلي تركوا بيتن بلا غراضن وما معن شي يدفيهن والشتي على الابواب. بتعز عليي الام يلي مش قادرة تعمل شي لاولادها".

 

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