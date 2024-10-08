نجمة "التفاح الحرام" التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه

تصدر اسم نجمة مسلسل التفاح الحرام الممثلة التركية ايدا ايجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي خرجت عن صمتها بعكس زملائها وتضامنت مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنيف عليه منذ أيام