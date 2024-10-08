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نجمة &quot;التفاح الحرام&quot; التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه
نجمة "التفاح الحرام" التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه
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نجمة "التفاح الحرام" التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه

فن

2024-10-08 | 05:23
نجمة "التفاح الحرام" التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه
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Aljadeed
نجمة "التفاح الحرام" التركية تتضامن مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنـيف عليه

تصدر اسم نجمة مسلسل التفاح الحرام الممثلة التركية ايدا ايجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي خرجت عن صمتها بعكس زملائها وتضامنت مع لبنان بعد العدوان الإسرائيلي العنيف عليه منذ أيام

وفي التفاصيل، قامت الفنانة ايدا ايجي المعروفة في الوطن العربي بشخصية "يلدز" في المسلسل التركي الشهير "التفاح الحرم" بنشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام لتعرّض إحدى البلدات للقصف الإسرائيلي. ، وعلّقت على الصورة بالقول: "أنا أساند لبنان".
 

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