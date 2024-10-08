سيدة سورية تهاجم اللبنانيين ونادين ويلسون نجيم لها بالمرصاد: الله لا يردك

الله لا يردِّك يا ناكرة الجميل و يا وقحة. انتي و يلي مثلك ويلي بشد على مشدِّك. https://t.co/c7nGx0Qmob — Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) October 7, 2024

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو لسيدة سورية خلال وصولها الى سوريا بعد ان كانت لسنوات في لبنان، الا ان الحرب الحاصلة اجبرتها على العودة الى بلدها، ولدى سؤالها عن شعورها قالت إنها سعيدة جدا بالعودة الى سوريا لتهاجم الشعب اللبناني الذي حضنها على مدار سنوات، فقالت: "بدي ارجع ع وطني من ورا معاملة اللبنانيين، وانا من الاصل ما بحب لبنان، شو الله غضب عليي ورحت ع لبنان ما بعرف".كلام هذه السيدة لم يمر مرور الكرام عند نادين ويلسون نجيم، التي اعادت نشر الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وعلقت عليه بالقول: "الله لا يردِّك يا ناكرة الجميل ويا وقحة. انتي و يلي مثلك ويلي بشد على مشدِّك".