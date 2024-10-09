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زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!
زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!
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زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!

فن

2024-10-09 | 08:03
زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!
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Aljadeed
زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!

شارك الفنان اللبناني زاف، خطيب الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، مع جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو، عبّر من خلاله عن تضامنه مع لبنان على طريقته الخاصة، الا انه تعرّض لهجوم حاد من قبل المتابعين، الذين اعتبروا ان ما قام به لا يجوز.

وفي التفاصيل، اختار زاف الاستعانة بقَسَم النائب الراحل جبران تويني الشهير، ليتضامن مع لبنان، الا انه قدمه على طريقة الغناء.
هذا الامر عرض زاف لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنه لا يجوز ذكر اسم الله بهذه الريقة الغنائية، كما أن أداءه للقسم والحركات التي قام بها غير لائقة، فجاء في بعض التعليقات: "حبيبي لبنان متبرا منك"، و"لا تضيف اسم الله الى الاغاني".

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