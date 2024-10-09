زاف خطيب ستيفاني عطالله يغني قَسَم جبران تويني ويتعرض للهجوم: فاجعة!

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A post shared by Zef زاف (@zefmusic)
A post shared by Zef زاف (@zefmusic)
تصدر اسم الفنان السوري ناصيف زيتون الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه الإنساني اللافت تجاه لبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي العنيف على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بشكل يومي ومستمر .
اثار الفنان السوري الشاب عبد الرحمن فواز، المعروف باسم الشامي، قلق جمهوره ومتابعيه على حسابه عبر انستغرام، بعد ما قاله عما يحصل معه في لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي على مختلف المناطق، جنوبا وبقاعا وفي العاصمة بيروت وضواحيها.
لا يزال العدو الإسرائيلي يمارس عدوانه الغشيم، وبنك أهدافه كان ليل أمس منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق.