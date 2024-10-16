اول تعليق لـ حازم نجل أيمن زيدان بعد زفافه من ممثلة مشهورة وهي تتغزل به

ما يزال خبر زواج الفنان السوري حازم زيدان ابن الفنان السوري القدير أيمن زيدان يتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة.

وفي تفاصيل جديدة عن الزفاف، نشرت منصة بوسطة دراما تقرير خلال زفاف الثنائي، وفي اول تعليق بعد زفافه قال حازم زيدان: "بدي قلها لا تخافي وكوني منيحة وتذكري دائما انو انا معك". من جهتها عبرت زوجته الممثلة السورية لمى بدور عن حبها له امام الحضور.

وأيضا هنأ شقيق الفنان أيمن زيدان وائل زيدان ابن شقيقه واستذكر شقيقه الراحل شادي زيدان، ووجه رسالة تضامن للبنان الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي العنيف على أراضيه.