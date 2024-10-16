اول تعليق لـ حازم نجل أيمن زيدان بعد زفافه من ممثلة مشهورة وهي تتغزل به

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A post shared by Bostah Drama (بوسطة دراما) (@bostahdrama)
A post shared by Bostah Drama (بوسطة دراما) (@bostahdrama)
تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عائلية جديدة خلال حضورها حفل زفاف لمى بدور و حازم زيدان نجل الفنان السوري القدير ايمن زيدان، الذي جرى يوم السبت الفائت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضور الأصدقاء والاقارب.
فجع الوسط الفني السوري قبل قليل بوفاة الشاب مجد عبدالكريم نجل الممثل السوري القدير زهير عبد الكريم والفنانة السورية سوزان الصالح بعد معاناة مع المرض في ألمانيا.
احتفل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة بفوز منتخب الأردن على نظيره العُماني بأربعة أهداف دون ردٍ، وذلك في مباراة أقيمت على استاد عمّان الدولي خلال المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.