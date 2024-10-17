اليكم سبب وفاة ليام باين داخل أحد فنادق الأرجنتين وما حصل معه مرعب

تصدر خبر وفاة المغني ليام باين الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "لا ناثيون" الأرجنتينية المحلية أنه جرى العثور على مغنّى فرقة "وان دايركشن" السابق، ليام باين ميتًا خارج فندق في العاصمة بوينس أيرس.

ونقلت عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً، بعد سقوطه من الطابق الثالث في الفندق الذي كان يقيم فيه في الأرجنتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن في بوينس آيرس، بابلو بوليسيكيو، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس إن باين": "ألقى بنفسه من شرفة غرفته" في الفندق.

وتابع أن الشرطة ذهبت إلى الفندق، بعدما تلقت بلاغاً طارئاً حول "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وتحدثت العديد من تقارير صحفية عبر المواقع العالمية، عن سبب وفاة ليام باين المغني الشاب، ووفقًا للإعلام الأرجنتيني، أن وفاة ليام بسبب خيانة صديقته له و حملها الغير شرعي حيث يقال أنه سقط هو بإراداته لإنهاء حياته.