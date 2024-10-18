اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن

وفي التفاصيل، كتبت كارين عبر حسابها على إكس: "سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان انو إسرائيل بتلتزم بالقوانين والأعراف على أساس ماشفتوا شو صار بغزة، بس لأ نحنا بدنا نحارب عن ايران ومين أميركا يلي حاكمة العالم يا خيي انتوا شو؟ وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر نحن رهائن".

سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان أنو #إسرائيل بتلتزم بالقوانين والاعراف على اساس ماشفتوا شو صار بغزة،بس لأ نحنا بدنا نحارب عن #ايران ومين امريكا يلي حاكمة العالم

يا خيي انتوا شو؟وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر

نحن رهائن #لبنان — carine salameh (@SalamehCarine) October 16, 2024