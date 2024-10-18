الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن
اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن
A-
A+

اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن

فن

2024-10-18 | 03:39
اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعلامية شهيرة تفقد اعصابها بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان: نحن رهائن

عبّرت الإعلامية ​اللبنانية كارين سلامة عن استيائها من التطورات الأخيرة التي تحصل في لبنان بعد العدوان الاسرائيلي الذي يشهده منذ أيام على كافة مناطقه.

وفي التفاصيل، كتبت كارين عبر حسابها على إكس: "سنة هني ويجوا يقولولنا هدوا جايين على كارثة اذا كملتوا هيك، طبعا مع الرهان انو إسرائيل بتلتزم بالقوانين والأعراف على أساس ماشفتوا شو صار بغزة، بس لأ نحنا بدنا نحارب عن ايران ومين أميركا يلي حاكمة العالم يا خيي انتوا شو؟ وبينصدموا انو إسرائيل عم ترتكب مجازر نحن رهائن".

اقرأ ايضا في فن

عبير نعمة توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني من حفلها في مصر
07:34

عبير نعمة توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني من حفلها في مصر

عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن تضامنها مع بلدها لبنان الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أيام.

07:34

عبير نعمة توجه رسالة مؤثرة للشعب اللبناني من حفلها في مصر

عبرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن تضامنها مع بلدها لبنان الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ أيام.

امانة والي ثملة في حفل زفاف حازم زيدان ابن ايمن زيدان
06:40

امانة والي ثملة في حفل زفاف حازم زيدان ابن ايمن زيدان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة السورية امانة والي، خلال حضورها حفل زفاف الممثل السوري الشاب حازم زيدان، ابن الممثل السوري القدير ايمن زيدان، حيث ظهرت بطريقة غير طبيعية وكأنها ثملة.

06:40

امانة والي ثملة في حفل زفاف حازم زيدان ابن ايمن زيدان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة السورية امانة والي، خلال حضورها حفل زفاف الممثل السوري الشاب حازم زيدان، ابن الممثل السوري القدير ايمن زيدان، حيث ظهرت بطريقة غير طبيعية وكأنها ثملة.

اليكم سبب وفاة ليام باين داخل أحد فنادق الأرجنتين وما حصل معه مرعب
2024-10-17

اليكم سبب وفاة ليام باين داخل أحد فنادق الأرجنتين وما حصل معه مرعب

تصدر خبر وفاة المغني ليام باين الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

2024-10-17

اليكم سبب وفاة ليام باين داخل أحد فنادق الأرجنتين وما حصل معه مرعب

تصدر خبر وفاة المغني ليام باين الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024