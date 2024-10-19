ريتا حايك بتصريح مفاجئ في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان: خلقت و ربيت مسيحية وصليت للمجاهدين

وقالت ريتا في المقطع: "مرحبا انشاالله تكونوا مناح بعرف ما حدا منيح ما حدا مرتاح كلنا عم نحاول كل يوم إنو نكون مناح. أنا اسمي ريتا حايك ممثلة من لبنان أنا مسيحية ربيت كل حياتي تربية مسيحية ما عندي أرض بالجنوب ولا عندي بيت بالجنوب ولا تربيت على القضية الفلسطينية بس أنا حالياً عم عيش حرب على بلدي لبنان".وأضافت ريتا: "أنا أم عندي ولد عمرو 6 سنين بكرا بس ابني يكبر ويسألني ماما شو عملتي بالـ 2024 لما اسرائيل كانت عم تقصفنا وترتكب مجازر بلبنان رح يكون جوابي ماما حكيت الحق وما سكتت عن الظلم وقفت حد خيي اللبناني لأنو بهالمرحلة كلنا منعرف إنو عدونا واحد وما طعنت خيي اللبناني بضهرو لأنو هو من غير دين ومن غير طايفتي وقلت بعدين منتحاسب سياسياً، صليت للمجاهدين بالجنوب يلي عم بحاربوا دفاعاً عن بلدنا وأرضنا لأنو يا ماما أنا خلقت بلبنان وعشت بلبنان وربيتك بلبنان ورح ابقى بلبنان ورح موت بلبنان".