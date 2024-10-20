اول رد من نادين نسيب نجيم بعد انتشار شائعات حول اسباب انفصالها عن خطيبها

وفي التفاصيل، فقد صدر بيان توضيحي من قبل المكتب الإعلامي للنجمة اللبنانية، جاء فيه التالي: "يود المكتب الإعلامي للنجمة العربية نادين نسيب نجيم أن يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً. ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع."كما ورد في البيان: "تربط النجمة نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".واختتم البيان: "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".