كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!

"جبناء".. كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقدهن وإجرامن على المدنيين ببيروت!

صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير#لبنان — Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) October 22, 2024

ومن ابرز الفنانين الذين علقوا على ما يحصل، كانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي أعربت عن حزنها وعبرت عن غضبها جراء الاجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق لبنان وشعبه، اذ كتبت تغريدة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "جبناء.. كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقدهن وإجرامن على المدنيين ببيروت!".وختمت كارول تغريدتها بالقول: "صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير".