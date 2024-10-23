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كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!
كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!
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كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!

فن

2024-10-23 | 05:09
كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!
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Aljadeed
كارول سماحة تهاجم العدو الإسرائيلي بعد التصعيد في لبنان: جبناء!

بعد انتشار فيديو مروّع لغارة إسرائيلية إستهدفت مبنى سكني بمنطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، ما أدى إلى سقوطه بالكامل، شارك نجوم لبنان المقطع عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مُستنكرين ما يحصل من جرائم بحق شعبهم.

ومن ابرز الفنانين الذين علقوا على ما يحصل، كانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة التي أعربت عن حزنها وعبرت عن غضبها جراء الاجرام الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق لبنان وشعبه، اذ كتبت تغريدة على حسابها عبر انستغرام، قالت فيها: "جبناء.. كل ما فشلوا بالغزو البري بفرغوا حقدهن وإجرامن على المدنيين ببيروت!".
وختمت كارول تغريدتها بالقول: "صهاينة شياطين ما بيفهموا غير بالتخريب والتدمير".

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