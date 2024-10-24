طبيب احمد سعد يكشف تفاصيل جديدة عن وضعه الصحي

وقال نور الدين: "تم وضع تركيبة مؤقتة لفك أحمد سعد، على أن يتم وضع تركيبة دائمة خلال ثلاثة شهور حتى يستعيد المطرب عافيته، ويستطيع ممارسة نشاطة الفني مرة أخرى".هذا وكان اضطر أحمد سعد لإيقاف كل نشاطاته الفنية بسبب مرضه، حيث اعتذر عن مشاركته في "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته الـ32 في اللحظات الأخيرة، وقبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان، وذلك بأمر من الأطبّاء الذين منعوه من الغناء.كما اعتذر سعد عن الحفلات التي كان مقرراً أن يحييها في الفترة المقبلة، إضافة إلى انسحابه من برنامج "بيت السعد" الذي يقدّمه بصحبة شقيقه الفنان عمرو سعد على قناة mbc.