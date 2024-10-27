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أول ظهور لـ والد نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو الفخم
أول ظهور لـ والد نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو الفخم
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أول ظهور لـ والد نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو الفخم

فن

2024-10-27 | 05:35
أول ظهور لـ والد نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو الفخم
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Aljadeed
أول ظهور لـ والد نارين بيوتي في زفاف شقيقها شيرو الفخم

تصدر اسم عائلة مشهورة السوشال ميديا نارين بيوتي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد زفاف شقيقها شيرو وعروسه الأردنية شهد عويدات، مساء يوم أمس السبت، بحضور العديد من صديقاتها الشهيرات وصناع المحتوى في العالم العربي.

وفي التفاصيل، نشرت اليوتيوبر نارين عمارة أو المعروفة بـ نارين بيوتي ،صور من حفل الزفاف عبر حسابها على انستغرام، مع خطيبها رامي ووالدها ووالدتها.
وتألقت عدد من نجمات وشهيرات السوشيال ميديا بإطلالات مميزة للغاية في حفل زفاف شيرو، وكان من أبرز الحضور بيسان إسماعيل، مس دعاء، نور ستارز، أميرة الحسين، بنين ستارز، وغيرهن الكثيرات.
وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف، وظهرت نجمات السوشال ميديا وهن يرقصن خلال الزفاف في أجواء مبهجة.

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