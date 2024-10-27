فنانة لبنانية شهيرة تتأثر بسبب الوضع في لبنان: لا ننام الا ساعات قليلة

وفي التفاصيل، قالت أبو فرحات: "لا ننام الا ساعات قليلة في الليل بسبب قوة أصوات القذائف حولنا، ولكن سرعان ما نستيقظ في الصباح ونبحث عن أي بقعة آمنة لنستنشق فيها ما عشقناه واشتقنا اليه.. لبنان".
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A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
A post shared by Nada Abou Farhat (@nadaaboufarhat)
وجهت الفنانة المصريّة يسرا تحية و كلمة لكل من لبنان وفلسطين خلال حضورها مهرجان الجونة في مصر، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها البلدين
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، أصرّ الفنان هاني شاكر على إحياء عدد من الحفلات في مناطق لبنانية عدّة، رافضاً تأجيلها، خصوصاً بعدما انتقلت الاعتداءات العدو الإسرائيلية من الجنوب إلى الضاحية الجنوبية في بيروت.
تصدر اسم عائلة مشهورة السوشال ميديا نارين بيوتي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد زفاف شقيقها شيرو وعروسه الأردنية شهد عويدات، مساء يوم أمس السبت، بحضور العديد من صديقاتها الشهيرات وصناع المحتوى في العالم العربي.