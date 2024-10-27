فنانة لبنانية شهيرة تتأثر بسبب الوضع في لبنان: لا ننام الا ساعات قليلة

وفي التفاصيل، قالت أبو فرحات: "لا ننام الا ساعات قليلة في الليل بسبب قوة أصوات القذائف حولنا، ولكن سرعان ما نستيقظ في الصباح ونبحث عن أي بقعة آمنة لنستنشق فيها ما عشقناه واشتقنا اليه.. لبنان".