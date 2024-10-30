صباح الجزائري تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وما قالته مؤثر: ما توقفي تحلمي

وفي التفاصيل، شاركت صباح الجزائري مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورتين جمعتها بابنتها، واحدة من طفولتها، واخرى بعد ان اصبحت شابة كبيرة، وارفقت الصور بالتعليق التالي: "ما توقفي تحلمي لأنو رح توصلي، وأنا ولا يوم رح وقف حبك، ومعك دائماً وفخورة فيكي".بدورها، شاركت ترف التقي الصور عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، وارفقتها بالتعليق التالي: "الحمدالله كل لحظة ومع كل نفس انك موجودة، يا كلّ الدني".الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اثنوا على العلاقة المميزة بين الام وابنتها، كما تمنوا لـ ترف العمر المديد والصحة والنجاح.